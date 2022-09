La Roche Posay: dove nascono i prodotti delle sue portentose acque termali

La Roche-Posay è una marca dermocosmetica francese che collabora con diversi centri di dermatologia nel mondo ed è molto presente anche in Italia per il trattamento specifico di alcuni problemi della pelle: dalle imperfezioni alla foto-protezione, dall’invecchiamento cutaneo alle macchie sull’epidermide. Una vasta selezione di prodotti della linea La Roche Posay si trova al link seguente: farmaciauno.it/marche/la_roche_posay. I prodotti La Roche-Posay sono formulati con il suo ingrediente principale: l’acqua termale dell’omonimo paese in cui sgorga e si tratta di una delle più importanti stazioni termali in Europa. Le sue acque sono naturalmente ricche di minerali ed oligoelementi con spiccate proprietà lenitive ed antiossidanti. Ideale per le composizioni farmacologiche e cosmetiche di prodotti destinati anche alle pelli più sensibili e fragili.

Dove sorgono le acque termali di La Roche Posay

La Roche Posay è un paese molto piccolo e grazioso alle porte di Parigi, nel cuore delle campagne francesi. È facilmente raggiungibile con il treno dalla stazione di Montparnasse. La località è nota fin dai primi del ‘900 per la presenza di sorgenti termali curative che già venivano impiegate per recare beneficio alla pelle. Oggi è diventato il più importante centro di dermatologia termale europeo. Ogni anno accoglie in media 8000 pazienti per trattare, con le sue acque, patologie dermatologiche come la psoriasi, l’atopia, gli eczemi, le bruciature.

La ricerca scientifica ha, inoltre, provato che le virtù eccezionali dell’acqua di La Roche Posay recano sollievo anche nei trattamenti di recupero post terapia per i malati oncologici, poiché riduce gli effetti cutanei relativi alla chemioterapia e alla radioterapia.

Il segreto è nella sua purezza e nella concentrazione di minerali atti a riequilibrare il microbioma cutaneo, vale a dire l’universo di batteri “buoni” presenti sull’epidermide. È un’acqua naturalmente riparatrice, lenitiva, addolcente e anti-ossidante che viene utilizzata in cosmesi e in farmacologia. Per l’efficacia comprovata delle sue proprietà, le cure termali presso lo stabilimento termale sono rimborsate dal Sistema sanitario francese.

Lo stabilimento di produzione dell’acqua La Roche-Posay

Oltre a essere un centro termale, annessa vi è anche la fabbrica di La Roche Posay in cui vengono prodotti i cosmetici della linea. È possibile assistere ai workshop di make up organizzati nei laboratori dove sono testati i trucchi della linea La Roche Posay, come i fondotinta, in grado di correggere gravi imperfezioni cutanee, dalla pelle butterata (d) all’acne. Un sollievo per ritrovare fiducia in sé stessi e sentirsi più belli. La visita alla fabbrica permette di assistere ai processi produttivi.

Il prodotto di punta è lo spray all’acqua termale di La Roche Posay che viene direttamente imbottigliata dalle sorgenti, senza aggiunta di additivi. È un’acqua pura che lenisce la sensazione di calore e bruciore causate da una scottatura solare, ma che può anche essere utilizzata come démaquillage o per rinfrescarsi … oltre a poter essere bevuta come qualsiasi altra acqua.

È un ingrediente fondamentale nella composizione dei prodotti cosmetici a base di acqua di La Roche Posay e che fa bene sia assunta dall’interno che con applicazioni esterne. Un vero toccasana!