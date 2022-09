Colleferro, sabato 1° ottobre lo spettacolo teatrale “Nella città l’inferno”

Sabato 1 ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, si terrà lo spettacolo della compagnia dell’Emilia Romagna Teatro delle Forchette, che metterà in scena “Nella città l’inferno”.

I dettagli

Dal romanzo di Isa Mari “Via delle Mantellate”.

Galleria di donne in un carcere romano: Egle, prostituta incallita; Lina, servetta spaurita accusata ingiustamente di complicità in un furto; una ragazzina già pentita e innamorata di un ragazzo che vede dalla finestra. Egle insegna come farsi furba a Lina che impara anche troppo bene.

Uno spettacolo di fortissime emozioni, talvolta trattenute, spesso manifestate.

Lo spettacolo è inserito all’interno del Gran premio del teatro amatoriale, che quest’anno si svolge a Colleferro e vede la partecipazione di compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta Italia.

Per questo spettacolo l’ingresso è gratuito.