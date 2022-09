Dramma sul Gran Sasso, morti due scalatori: uno era di Roma

Drammatico incidente sul Gran Sasso. Sono stati ritrovati corpi privi di vita di due uomini.

Ritrovati due alpinisti in fondo ad un canale: addio a due persone. Uno di loro era di Roma

Un dramma sul quale il corpo nazionale del soccorso alpino sta indagando. Nel pomeriggio di ieri, 24 settembre 2022, due scalatori hanno fatto perdere le proprie tracce mentre stavano facendo un uscita sul Gran Sasso.

La moglie di uno dei due, impaurita, ha subito allertato i soccorsi alpini che si sono messi alla ricerca degli uomini. Sorvolata la zona in prossimità di Pizzo Intermesoli, in fondo ad un canale, sono stati ritrovati privi di vita i corpi di un uomo di 55 anni di Roma e di 42 anni di Arezzo.

La nota del Corpo Nazionale di soccorso alpino

Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. I due alpinisti ieri mattina avevano raggiunto l’Abruzzo per un’arrampicata sul Gran Sasso, attraverso la Via ferrata Intermesoli, ma in serata non sono rientrati a casa, così verso le 23 il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese è stato attivato dal numero unico del Lazio per i dispersi, contattato dalla moglie di uno dei due, allarmata dal fatto che il marito non fosse tornato a casa e non rispondesse al cellulare” – e aggiunge -” Stamattina l’elisoccorso con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino è decollato dall’aeroporto di Preturo (Aquila), ha sorvolato la zona e in prossimità di Pizzo Intermesoli, in fondo ad un canale sono stati identificati i corpi dei due uomini. I tecnici del Soccorso Alpino hanno allertato la Prefettura e hanno ottenuto dal magistrato il nulla osta per il recupero dei due alpinisti. Tra le ipotesi al vaglio le mutate condizioni climatiche di ieri, che potrebbero aver fatto precipitare i due uomini.”