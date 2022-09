Lavoro Agenzia delle Entrate: nel 2023 oltre 4000 assunzioni

Come viene riportato da Circuito Lavoro, L’Agenzia delle Entrate lancia procedure selettive pubbliche per il nuovo piano assunzioni, secondo cui entro il 2023 ci saranno più di 4000 nuovi posti di lavoro. Le figure ricercate dovranno ricoprire diverse funzioni all’interno dell’Agenzia, dai funzionari agli assistenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle 4000 assunzioni e il lavoro all’Agenzia delle Entrate.

4000 assunzioni in Agenzia delle Entrate: i profili ricercati

A dare il via al nuovo piano di assunzioni e concorsi pubblici dell’Agenzia delle Entrate sono stati il protrarsi del blocco legato al turn over, oltre l’età media alta dei dipendenti e il licenziamento di una parte del personale. Dopo il bando pubblicato per l’inserimento di 900 assistenti tecnici, verranno indetti diversi concorsi per coprire più di 4000 posti, nelle seguenti aree professionali:

4.144 funzionari tributari (di cui 570 da destinare alle attività relative alla gestione dei registri immobiliari);

130 funzionari tecnici;

600 assistenti tecnici;

50 unità da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

I requisiti richiesti

Per l’invio delle domande e la partecipazione ai concorsi sarà possibile consultare nel dettaglio tutti i requisiti richiesti previsti nel bando. Oltre ai requisiti generici, infatti, sono previsti alcuni requisiti specifici, come il titolo di studio che può essere il diploma o la laurea a seconda del profilo a cui si intende candidare.

Come inviare le domande

Anche per i futuri concorsi che verranno indetti dall’Agenzia delle Entrate sarà possibile partecipare esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione web e i candidati dovranno possedere la PEC personale (indirizzo di posta elettronica certificata).