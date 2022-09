Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all’arresto di 9 persone. Sequestrati circa 2,5 kg di sostanze stupefacenti e 30.000 euro in contanti.

I fatti

Singolare il sequestro di hashish confezionata in involucri riportanti l’effige de “L’uomo Tigre”, cartone animato degli anni ’80, a seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio, di un 25enne romano, già noto alle forze dell’ordine, effettuato dai Carabinieri della Stazione Roma Appia. L’uomo è stato fermato a bordo di un’auto, in compagnia di un amico 32enne che, seduto sul lato passeggero, è stato notato gettare dal finestrino uno zaino contenente le 10 dosi di hashish con la particolare etichettatura. Successivamente i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 25enne dove hanno trovato ulteriori 11 grammi di hashish.

In via Gioberti angolo via Giovanni Giolitti, nei pressi della stazione Termini, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 30enne del Mali, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 8 dosi di hashish e un coltello.

A San Basilio, in via Muccia incrocio via Montecarotto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che, dopo essere stato notato a bordo della sua auto ferma ai margini della carreggiata, è stato fermato e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso ai Carabinieri di trovare, nascoste in un vano del cruscotto, altre 41 dosi della stessa droga.

In piazza Merolli, un 41enne romano è stato sorpreso dai Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane ed è stato fermato. Mentre i Carabinieri stavano andando a perquisire la sua abitazione, in zona Trullo, l’uomo ha tentato di divincolarsi spintonando i militari ma è stato immediatamente bloccato. Ad esito delle verifiche nella sua casa, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1,4 kg di hashish, 355 g di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e 25.680 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.