Solo lievi feriti grazie al cielo in un incidente tra camion che si sono rovesciati dando vita a un insolito spettacolo sulla Florida Highway Patrol, negli Stati Uniti.

Letteralmente invasa la carreggiata

Un’autostrada invasa dalla birra in lattine caduta in terra : un sogno per alcuni, sicuramente un incubo per i conducenti. Mercoledì mattina due semirimorchi sono rimasti coinvolti in un incidente. Altri due mezzi pesanti, insieme a un camioncino, vedendo la scena, si sono fermati a prestare i primi soccorsi.

A questo punto è sopraggiunto il quinto semirimorchio, che trasportava un carico di birre in lattina. Quest’ultimo non è riuscito a evitare gli altri mezzi incidentati sul ciglio della strada e si è schiantato contro di loro. Tutte le lattine di birra, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sono quindi riversate sulla strada, invadendola. Così le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere e bloccare l’autostrada, fermando l’accesso e il transito in tutte le corsie per evitare ulteriori incidenti e per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto e la rimozione delle lattine di birra.

L’autostrada è poi stata riaperta solamente a distanza di alcune ore. Fortunatamente, nonostante il gran numero di veicoli coinvolti, sono state riportate solamente ferite lievi da parte dei conducenti. Se negli USA si rovesciano camion carichi di birra in autostrada, vibratori o soldi qui da noi ecco che in Liguria si era ribaltato un tir carico di prosciutti, anche essi finiti a spasso sulla carreggiata.

Ecco il video: