Incidente mortale ieri mattina, 23 settembre 2022, in zona Portuense: una 74enne è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

Portuense, morta una 74enne: la donna era stata investita mentre attraversava la strada

Una donna di 74 anni è morta sul colpo dopo essere stata investita mentre attraversava la strada lungo il viale Giuseppe Sartori, in zona Portuense-La Loggia, verso le ore 8:00. Per la donna non c’è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi.

Intervenuti anche gli agenti del IX gruppo Marconi della polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La donna al volante, una 43enne, dopo aver cercato di prestare soccorso all’anziana e aver allertato le Forze dell’Ordine, è stata accompagnata in ospedale, per i rilievi alcolemici e tossicologici. Il traffico ha subìto modifiche e rallentamenti durante i rilievi scientifici.

