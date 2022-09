Che tempo farà nelle province di Roma e Frosinone nei giorni di lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022? Ecco le previsioni meteo del basso Lazio per l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo in provincia di Roma 26-27 settembre 2022

Lunedì 26 settembre: a Roma e provincia attesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata. Nel corso della giornata, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 20°C. Temporali molto intensi nelle zone dei Castelli Romani.

Martedì 27 settembre: a Roma e provincia, cieli in prevalenza poco nuvolosi. Potrebbero verificarsi addensamenti, anche compatti, nelle ore centrali della giornata, ai quali seguiranno deboli piogge. Schiarite in serata. La temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 19°C.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 26-27 settembre 2022

Lunedì 26 settembre: a Frosinone e nel resto della Ciociaria, attesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. In giornata sono previsti ben 109mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 18°C.

Martedì 27 settembre: a Frosinone e provincia, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. Allerta meteo prevista: pioggia.

Foto di repertorio