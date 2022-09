A91, incendio all’altezza dell’Aeroporto di Fiumicino: traffico in tilt

Si registrano code nella tarda mattinata di oggi, 19 settembre 2022, sulla A91 all’altezza dell’Aeroporto di Fiumicino per un incendio.

A91, code per incendio presso l’Aeroporto di Fiumicino

La notizia è stata diramata da Astral Infomobilità. Si transita solo sula prima corsie e in emergenza. Traffico in tilt in entrambe le direzioni. Al momento non sono state rese note la dinamica e l’entità dell’incendio.

Potrebbero seguire quindi aggiornamenti.

Foto di repertorio