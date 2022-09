Che tempo farà all’inizio della prossima settimana nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 settembre 2022.

Previsioni meteo in provincia di Roma 19-20 settembre 2022

Lunedì 19 settembre: cieli nuvolosi, con qualche rovescio di pioggia nelle ore del pomeriggio. La probabilità di precipitazioni è pari al 67%. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 16°C. Venti deboli o moderati da Nord-Nordest, meridionali sul Lazio. Mare mosso.

Martedì 20 settembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 18°C. Venti deboli e moderati, mare poco mosso.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 19-20 settembre 2022

Lunedì 19 settembre: cieli in prevalenza sereni e poco nuvolosi, con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 13°C. Venti deboli o moderati.

Martedì 20 settembre: tempo variabile soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Temperature piuttosto stabili, senza grandi variazioni: prevista una massima di 25°C e una minima di 18°C. Non sono previste piogge.

