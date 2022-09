Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono 80, tra addetti alle casse, addetti all’area ristorazione e addetti alle relazioni con i clienti, le figure ricercate dalla multinazionale Ikea nel mese di settembre 2022 per i punti vendita collocati in diverse regioni italiane. I candidati verranno assunti a tempo determinato, indeterminato, part-time o in modalità stage. Di seguito le informazioni utili per la selezione.

Le posizioni aperte

Diverse le posizioni aperte ricercate negli store Ikea disseminati nel territorio nazionale:

Addetti alle casse;

addetti all’area ristorazione;

addetti customer relations;

stage in area logistica;

responsabile del magazzino;

Requisiti richiesti

Tra i requisiti fondamentali per lavorare in Ikea si richiede il titolo di studio (diploma o laurea) affine alla propria area di interesse; un’esperienza pregressa, la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese a seconda del settore selezionato; una buona predisposizione relazionale e di ascolto al cliente; saper lavorare in squadra e saper gestire il tempo e le urgenze.

Come candidarsi

I candidati potranno collegarsi alla sezione dedicata del sito Ikea, verificare la città e la posizione di interesse e inviare la propria candidatura una volta creato un profilo personale per l’accesso. Coloro che verrà selezionati saranno poi contattati dall’azienda che riferirà le eventuali modalità successive di selezione.

Per chi volesse essere sempre aggiornato sulle posizioni aperte della multinazionale può consultare il nostro sito.