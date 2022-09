Colleferro. Centro medico Filippi: “Salute del cuore. L’importanza della prevenzione”

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte in Italia e nel mondo.

Per una corretta prevenzione bisogna conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare, valutarlo e attuare la giusta prevenzione.

Centro medico Filippi: “Salute del cuore. L’importanza della prevenzione”

Da un’analisi Istat del 2019 sui fattori di rischio emerge che il 18% degli italiani è iperteso, ci sono 10 milioni di fumatori, 3 milioni e 200.000 diabetici e 6 milioni di obesi.

Identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è di fondamentale importanza per proteggere il proprio cuore. Non è tanto l’età ad esporre il cuore ad un maggior rischio quanto la presenza di altre patologie, la familiarità e le cattive abitudini.

Le malattie cardiovascolari sono spesso prevenibili, in quanto non dipendono solo da fattori di rischio non modificabili come l’età, il sesso e la familiarità, ma anche da fattori modificabili come fumo, alcol, alimentazione errata, sedentarietà spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa.

Per questo è fondamentale la prevenzione correggendo, ove necessario, il proprio lo stile di vita ed effettuando periodici check-up che permettono di valutare lo stato di salute cardiovascolare.

Per tale motivo Centro Medico Filippi dedica il mese di SETTEMBRE 2022 alla salute cardiovascolare con dei pacchetti a tariffa agevolata: https://www.centromedicofilippi.it/cuore-sano/