Roma, passeggeri chiusi all’interno della metro Cornelia

Brutta avventura oggi, 16 settembre 2022, per alcuni passeggeri rimasti chiusi all’interno della stazione metro Cornelia a Roma, a causa dello sciopero trasporti indetto a livello nazionale.

Il comunicato del Codacons

Sul caso dei passeggeri rimasti chiusi oggi all’interno della stazione della metro A Cornelia quando stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico, il Codacons annuncia un esposto per la possibile fattispecie di sequestro di persona e violenza privata.

“Quanto accaduto oggi è inconcepibile – spiega il presidente Carlo Rienzi – I cittadini pagano biglietti e abbonamenti per un servizio che in nessun caso può portare a simili episodi, che oltre ad essere vergognosi possono configurare veri e propri reati”.

“Le iniziative annunciate dall’Atac sono del tutto insufficienti, e per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di aprire una indagine sull’episodio, accertando i fatti e le relative responsabilità, procedendo per le possibili fattispecie di sequestro di persona e violenza privata a danno dei passeggeri coinvolti” – conclude Rienzi.

Il comunicato dell’Atac

Dopo aver svolto i primi approfondimenti, ATAC ribadisce che non si fermerà di fronte a nulla per individuare responsabilità e colpe per la penosa vicenda accaduta stamane per la chiusura indebita e anticipata della stazione.

Foto dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas”