Ciociaria. Il bollettino Coronavirus di oggi, 16 settembre

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati inviati oggi, 16 settembre 2022, dalla ASL Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Coronavirus di oggi

A fronte dei 995 tamponi processati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 195 nuovi casi e 237 negativizzati. Il totale dei ricoverati è di 20 persone. Non sono stati riportati decessi nelle ultime 24 ore.

Di seguito, la tabella in pdf con tutti i dati: agg.16_09_22

Agende attive per la somministrazione del vaccino bivalente

Agende già attive in tutti i centri della Asl di Frosinone per la somministrazione del vaccino bivalente adattato alla variante Omicron BA1.

Il vaccino è stato approvato come dose booster e second booster (III e IV dose), per le categorie individuate dalla normativa ministeriale e regionale di seguito riportate:

Soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che presentano elevata fragilità patologie concomitanti o preesistenti

Soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni

Operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziale per anziani

Donne in gravidanza.

Il vaccino di nuova formulazione NON può essere utilizzato per il ciclo di base (I e II dose) e viene somministrato con un intervallo di 120 giorni dalla data dell’ultima dose o dalla data dell’avvenuta infezione (tampone positivo).

La somministrazione del nuovo vaccino può avvenire presso:

i Centri Vaccinali della ASL con prenotazione online sul sito regionale dedicato all’indirizzo: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 in accesso diretto

il Medico di famiglia

le Farmacie

Gli orari e le sedi dei Centri Vaccinali ASL vengono di seguito riportati:

P.O. San Benedetto Alatri : merc. e ven. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico)

: merc. e ven. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico) P.O. F. Spaziani Frosinone : lun.- mart.- giov – sab. 8.30-13.30 (adulti e pediatrico)

: lun.- mart.- giov – sab. 8.30-13.30 (adulti e pediatrico) P.O. SS Trinità Sora: mart.- giov.- sab. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico)

mart.- giov.- sab. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico) P.O. Santa Scolastica Cassino: lun. – merc. – ven. 14.00-18.00 (solo adulti)

lun. – merc. – ven. 14.00-18.00 (solo adulti) UOS CAV Cassino: mer. 12.00-16.00, giov. – ven. 12.00-14.00 (solo pediatrico)

mer. 12.00-16.00, giov. – ven. 12.00-14.00 (solo pediatrico) Casa della Salute Pontecorvo: lun. – mar. – merc. 8.30-11.30 (adulti e pediatrico)

L’appello della responsabile del Coordinamento delle attività vaccinali, Dott.ssa Maria Gabriella Calenda

“Con l’arrivo del periodo autunno-inverno diminuirà la possibilità della vita all’aperto e aumenteranno le occasioni di permanenza nei luoghi chiusi, in alcuni casi, senza più obbligo delle misure di protezione precedentemente adottate. Tutto ciò determinerà incremento del rischio di malattia, anche per la contemporanea circolazione dei virus influenzali e stagionali.

Pertanto, gli over 60, i soggetti fragili over 12, gli ospiti di Strutture assistenziali, gli operatori sanitari e le donne in gravidanza non esitino a ricevere la quarta dose dei vaccini attualmente a disposizione che offrono una grande opportunità di rinforzo della risposta immunitaria contro il virus e le sue varianti, con particolare protezione rispetto alle complicanze gravi della malattia”.

Foto di repertorio