Torre Angela, “Aiuto, mi hanno sequestrata”: è giallo sulla vicenda

Paura a Roma, in via Casetta Mistici, vicino Torre Angela. Una donna, impaurita, ha chiamato la Polizia dicendo di esser stata sequestrata da un presunto pastore sardo. È giallo sulla vicenda.

La donna chiama la Polizia che interviene con l’elicottero

Le notizie, al momento, risultano frammentate ma, secondo quanto emerge, questa mattina una donna ha chiamato la centrale di Polizia per chiedere aiuto. In via Casetta Mistici, vicino la zona di Torre Angela, all’interno di una casa, quest’ultima sarebbe stata rapita da un pastore sardo che la terrebbe in ostaggio.

Scattato l’allarme, la Polizia si è immediatamente attivata con l’ausilio dell’elicottero per passare al completo setaccio tutta la zona. Secondo quanto riportato dal Corriere della Città, però, al momento, non è stato trovato nessuno: nessun pastore sardo, nessun sequestratore e, soprattutto, nessuna donna.

Potrebbe trattarsi di uno scherzo di cattivo gusto? Su questo non si hanno notizie, fatto sta che la Polizia sta continuando ad indagare.