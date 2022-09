Rispettando le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura e sulla base del conseguente Tavolo Tecnico in Questura, nella mattinata di , presso il Campo Nomadi sito in via Candoni, ha avuto luogo un’operazione straordinaria di controllo eseguita dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Roma Capitale, ognuno per quanto di specifica competenza.

La vicenda

Al termine del servizio sono 352 le persone identificate e una accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione e successivamente, al termine degli accertamenti, gli è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale. 88 i veicoli controllati di cui uno sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa.