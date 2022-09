Alessandrino, ubriaco ferisce il fratello con una bottiglia di vetro

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 31enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali aggravate, nei confronti del fratello, 38enne romano con precedenti.

La vicenda

Ieri sera, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dei due, in via Alberto Chiarugi zona Alessandrino, dove, il fratello più grande ha denunciato che il più piccolo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, lo aveva aggredito con una piccola bottiglia di vetro ferendolo alla testa.

La vittima è stata trasportata all’ospedale “Policlinico Casilino” e dimesso con 7 giorni di prognosi per una “ferita lacero contusa alla regione fronto-temporale sx e regione esterna sopracciglio dx”.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato il 31enne, trovato anche in possesso di 4 g di shaboo. L’arresto è stato convalidato.