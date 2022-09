Nuove posizioni in Acea a settembre 2022, ecco come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono nuove posizioni in ACEA per chi è alla ricerca di un nuovo impiego nel settore. L’azienda di servizi come acqua, energia, illuminazione e trattamento rifiuti ha aperto alcune posizioni su tutto il territorio nazionale per allargare il suo team. Per chi desidera candidarsi di seguito tutte le informazioni utili, come i requisiti richiesti per partecipare al processo selettivo e la procedura per candidarsi alle nuove posizioni in Acea.

Nuove posizioni in ACEA, ecco i profili ricercati

Le nuove figure professionali che verranno assunte da Acea ed oggetto della selezione sono le seguenti:

Ingegnere per lo Sviluppo Commerciale;

Responsabile Compensation, Sviluppo e Organizzazione;

Recruiting Specialist;

Ingegnere Esperto Impianti;

HSE Assistant;

Idrogeologo Idrologo;

Energy Management Specialist;

Gestione Piani di Lavoro;

Procurement Analyst;

Senior Permitting Specialist;

Data Scientist & Analyst;

Ingegnere Idraulico – Modellista – Categorie Protette;

Green Engineer – Categorie protette;

Green Engineer – Acea Innovation;

Assistente al CSE;

Specialista Cantieri di Impianti a Fonti Rinnovabili;

Asset Manager di Impianti Fotovoltaici.

I requisiti richiesti

Per lavorare in Acea sono richiesti alcuni requisiti specifici, che tuttavia dipendono dal profilo per cui si intende candidare. Oltre al titolo di studio, per cui può essere richiesta una Laurea ad indirizzo specifico sulla base del profilo ricercato (come Ingegneria Elettrica, Elettronica e Elettrotecnica), in genere possono essere richieste le seguenti caratteristiche:

un’ottima conoscenza del pacchetto Office;

una buona conoscenza dell’inglese.

Lavorare in ACEA significa scegliere un ambiente innovativo, in continua crescita.

Come candidarsi

Per chi si vuole candidare in Acea è possibile collegarsi al sito web aziendale, accedendo all’area “Lavora con noi”, collegandosi a questa pagina. Una volta individuata la posizione di proprio interesse, è possibile selezionare la voce “candidati ora” e inserire i propri dati e il curriculum vitae registrandosi come utente.