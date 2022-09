Al via, dalla giornata di domani 14 settembre, i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 2 “Cassia”.

I dettagli da Anas

I lavori, che interesseranno la statale in tratti saltuari compresi tra i km 23 ed il 69,500, saranno eseguiti in entrambe le direzioni di marcia.

In questa prima fase le lavorazioni verranno effettuate nel tratto a 4 corsie della statale nella carreggiata in direzione Roma, nello specifico nel tratto compreso tra il km 41(Monterosi) ed il km 23 (località Le Rughe) e comporteranno, in corrispondenza del cantiere, un restringimento di carreggiata.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di poter garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito.

I lavori saranno ultimati entro il prossimo 31 ottobre.

Foto di repertorio