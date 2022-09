Civitavecchia, tragedia in mare: 17enne muore mentre fa il bagno

Tragedia in mare a Civitavecchia: un ragazzo di soli 17 anni è morto mentre faceva il bagno insieme ad alcuni amici ieri pomeriggio, 12 settembre 2022.

Civitavecchia, ragazzo di 17 anni muore in mare

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, verso le 17:00. Il giovane, di origine egiziana, stava in mare con alcuni suoi amici quando avrebbe avuto un malore. Inutili tutti i tentativi di soccorso, anche da parte del perosnale sanitario del 118, prontamente allertato: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sarà ora l’esame autoptico a svelare le cause del decesso del 17enne.

Foto di repertorio