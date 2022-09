Paura a Roma alla stazione Muratella ieri sera, lunedì 12 settembre 2022: un uomo è stato investito da un treno e soccorso in codice rosso.

Roma, stazione Muratella: uomo investito da treno

Ancora da chiarire con precisione le dinamiche di quanto accaduto ieri sera, verso le 21:00. Un uomo è rimasto ferito e poi prontamente soccorso dopo essere stato investito da un treno. Il ferito è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Si indaga per capire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di gesto estremo.

Foto di repertorio