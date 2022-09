Roma, paura alla stazione Termini: 28enne rapinato e accoltellato

Paura in zona Termini ieri sera, 11 settembre 2022: un ragazzo di 28 è stato rapinato e poi accoltellato. Indagano al momento i Carabinieri.

Roma, 28enne accoltellato alla stazione Termini

Un 28enne di origine marocchina ieri è stato rapinato e accoltellato in zona stazione Termini, nella Capitale. IStando a quanto riportato dall’Ansa, il ragazzo è stato avvicinato da un uomo in via Manini. Il 28enne è stato accoltellato ad una scapola mentre l’aggressore, dopo avergli sottratto il cellulare, si è dato alla fuga. Il 28enne è stato traferito presso l’Umberto I in codice rosso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere nel tentativo di identificare l’aggressore.

