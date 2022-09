Casilina, multati due negozi dalle guardie zoofile: i motivi

“Sono solo topi”… “Con tutti i casini che ci sono sprecate tempo per queste cose” … ” In qualche modo dovremo pure toglierceli di mezzo”…Queste sono solo alcune delle considerazioni, fortunatamente poche, che vengono fatte ad alta voce quando si capisce l’oggetto degli interventi delle guardie zoofile a Roma, zona Casilina: il contrasto alla vendita, ancorché detenzione ed utilizzo, della colla per topi.