Dalle prime ore del pomeriggio di ieri sono state effettuate ulteriori operazioni straordinarie interforze ad “Alto Impatto” nell’area di Piazza Vittorio Emanuele II, da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, seguendo le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base della pianificazione effettuata in sede di Tavolo Tecnico in Questura.

L’area interessata al servizio è stata quella dell’importante snodo stradale e commerciale di piazza Vittorio Emanuele II, incluse le vie che da questa si diramano all’interno del quartiere Esquilino, con particolare attenzione al parco “Giardini Calipari”.

L’aumento della sicurezza della zona è l’obiettivo di questa attività continuativa e capillare, sia in termini effettivi che di percezione, da parte dei cittadini, dei lavoratori e dei turisti che numerosi affollano, quotidianamente, l’area multiculturale per eccellenza della nostra città.

Il servizio è stato realizzato per intensificare i controlli sul territorio e per fronteggiare situazioni di degrado urbano, focalizzando l’attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei continui servizi ordinari e straordinari, posti in atto nel medesimo territorio ormai da mesi.

Al fianco di attività dirette al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche quelle rivolte a verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione, oltre ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive.

255 le persone controllate, 123 i veicoli, con contestazione di 17 sanzioni al Codice Della Strada. 1 persona è stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio, mentre un’altra è stata denunciata per il reato di tentato furto aggravato in concorso. 3 persone sono state segnalate ex art. 75 della legge sugli stupefacenti, 8 persone sono state sanzionate in via amministrativa per violazione del regolamento di polizia urbana. Sono stati controllati anche 12 esercizi pubblici di cui 5 sanzionati amministrativamente, curati inoltre 2 sequestri a carico di ignoti per un totale di 17,7 grammi di marijuana. Infine, 5 cittadini stranieri, privi di documenti sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per accertamenti inerenti alla regolarità sul territorio nazionale.