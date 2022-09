La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo, finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati e forme di degrado urbano, nel centro storico e nelle aree interessate dalla “movida”.

L’attività, rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nello specifico, nelle zone di Campo dè fiori e il rione Monti, i Carabinieri hanno controllato 105 persone, 215 veicoli e 8 esercizi commerciali.

A Campo de Fiori, i militari hanno fermato un uomo di nazionalità egiziana, trovato in possesso di un coltello a serramanico e 3 dosi di hashish. Poco più tardi, nei pressi di via del Boschetto, nel quartiere Monti, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino tunisino, poiché trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro e 2 dosi di hashish. Altri due soggetti sono stati segnalati al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modesti quantitativi di droghe.

L’operazione dei Carabinieri ha riguardato anche i controlli alla circolazione stradale per prevenire incidenti soprattutto nell’orario di rientro a casa ai tanti giovani che hanno affollato i luoghi di ritrovo del centro storico.