Maxi rissa a Ladispoli: ferite due persone. Una è grave

Scene da far west a Ladispoli dove c’è stata una rissa furiosa. Due persone sono rimaste ferite, uno è grave.

Rissa furiosa a Ladispoli

I fatti sono avvenuti ieri sera, intorno alle 20:30 in via Glasgow, a Ladispoli. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, due uomini sono state aggrediti da altre tre persone con a seguito anche delle mazze. Botte da orbi che, purtroppo, hanno avuto delle conseguente.

Uno degli aggrediti è rimasto ferito in maniera grave e portato d’urgenza all’Aurelia Hospital a Roma. L’amico, invece, di 32 anni, non arebbe in condizioni critiche e si trova ricoverato a Bracciano.

Le Forze dell’Ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno identificato e denunciato gli aggressori. Resterebbero da capire i motivi di tale violenza.