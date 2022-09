Erinni si svolge in una piccola trattoria di Trastevere e questa unità di luogo ci porta nel tempo a comprendere come la barbarie della guerra e del nazi-fascismo stravolgono i rapporti tra esseri umani. All’inizio ci troviamo in una prospettiva giocosa, ottimista, piena di speranze per una nuova attività basata sulla sapienza di ricette tradizionali e sulla bellezza della musica.

Il Gran Premio del Teatro Amatoriale torna sabato 10 Settembre alle ore 21.00 al teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro, con la compagnia Res Humanae delle Marche.

L’arrivo di un cliente stravagante, un dirigente di una ditta chimica, sembra mutare il dramma in commedia. Siamo però nel 1938, alla vigilia dell’entrata in vigore delle leggi razziali. Come cambierà il rapporto tra il proprietario ebreo del ristorante e il cliente tedesco, che nel 1943 è diventato ufficiale dell’esercito nazista?

Nella violenza della storia intanto i personaggi vivono, amano e aspettano un mondo migliore. In attesa dell’arrivo delle Erinni.