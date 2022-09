Roma, sorpreso a rubare da Eataly: arrestato un 45enne

Gli agenti del commissariato Colombo sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Eataly” in viale XII Ottobre 1492, poiché gli addetti alla sicurezza avevano bloccato un uomo, Algerino di 45 anni, che aveva asportato merce di vario tipo per un totale di 195,25 euro per poi deporli all’interno dello zaino.

Quando l’uomo ha oltrepassato la cassa che in quel momento era chiusa, è scattato l’allarme e gli addetti alla sicurezza lo hanno bloccato e hanno trovato tutta la merce all’interno dello zaino che l’uomo aveva con sé. Gli agenti intervenuti sul posto lo hanno arrestato ed è emerso che a suo carico vi era una misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.

A seguito di convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato a 2 mesi di reclusione e al pagamento di 100,00 euro di multa oltre alle spese processuali.

Foto di repertorio