Alle ore 5 circa sull’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione di Roma Sud e Valmontone, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura al km 583. Nell’incidente, uno dei due mezzi pesanti si è ribaltato disperdendo il carico.

In corso le operazioni di rimozione del carico da parte del personale della Direzione di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 9 km di coda in direzione Napoli; si registrano ripercussioni con 2 km di coda sulla Diramazione di Roma sud.

Agli utenti diretti verso Napoli, si consiglia di immettersi sulla Diramazione di Roma sud, uscire a San Cesaro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Valmontone.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A24, uscire a Tivoli, prendere la strada Maremmana inferiore, poi la SS6 Casilina per rientrare in autostrada a Valmontone.

