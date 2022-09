Gli uffici della Polizia Locale, a cui afferisce la Protezione civile, stanno già rilasciando le certificazioni per gli utenti che vogliano richiedere risarcimento per i danni subiti a seguito della violenta grandinata che si è abbattuta anche nel capoluogo nella giornata di giovedì 8 settembre.

La certificazione è valida solo per fini assicurativi, per coloro, dunque, che abbiano sottoscritto in precedenza la polizza comprendente danni da eventi atmosferici.

Chiesta la calamità a Frosinone

“Il Comune di Frosinone – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – ha già attivato le procedure necessarie per richiedere la dichiarazione di stato di calamità naturale alla Regione Lazio. È la Pisana, infatti, l’ente incaricato alla valutazione delle richieste e all’erogazione di fondi con i quali poter risarcire i danni provocati dall’eccezionale evento di maltempo di ieri, che ha colpito con violenza diverse zone della nostra città.

Il Comune di Frosinone informerà tempestivamente i cittadini circa l’accoglimento dell’istanza della dichiarazione di calamità”