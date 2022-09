Tragico incidente sulla Colombo: auto contro moto, morto 37enne

Tragico incidente sulla Cristoforo Colombo nel tardo pomeriggio di ieri, 7 settembre 2022: auto contro moto, morto un centauro di 37 anni.

Incidente sulla Colombo, morto 37enne

Incidente mortale su via Cristoforo Colombo: un motociclista di 37 anni è morto dopo essersi scontrato con un’auto. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 18:30, nel tratto compreso fra via Oropa e la via Laurentina, in direzione Eur, zona San Paolo.

L’automobilista si è fermato a prestare soccorso ma il 37enne è deceduto sul colpo. L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro; il tratto di strada è stato interdetto al traffico per i rilievi del caso.

Foto di repertorio