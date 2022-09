Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo 12-13 settembre nella città di Roma e in provincia

Lunedì 12 settembre: a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 17°C. Nel resto della provincia e della regione Lazio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Martedì 13 settembre: a Roma giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 17°C. Nel resto della provincia, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo 12-13 settembre a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 12 settembre: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo qualche addensamento compatto nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 18°C. In Ciociaria, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, come nel resto del Lazio.

Martedì 13 settembre: a Frosinone bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 15°C. Tempo stabile ed assolato nel resto della Ciociaria: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

