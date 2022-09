Roma. Behzad Shiran trovato morto nel Tevere: era scomparso dal 2 settembre

Era scomparso dal 2 settembre, ieri la tragica notizia: Behzad Shiran, studente iraniano di 32 anni, è stato ritrovato morto nel Tevere.

Roma, studente iraniano trovato morto nel Tevere

L’appello era stato diffuso dai suoi amici, che non riuscivano a mettersi in contatto con il giovane dallo scorso 2 settembre. Il corpo privo di vita del 32enne è stato recuperato nella zona della Nuova Fiera di Roma dai Vigili del Fuoco. La salma del ragazzo è stata identificata da amici e conoscenti; al momento è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La dinamica che ha portato poi al decesso del giovane è ora al vaglio degli inquirenti, che non escludono nessuna pista.

Il messaggio di cordoglio de La Sapienza sui social

“Behzad si era allontanato dalla propria sua abitazione di Villa Gordiani lo scorso 2 di settembre e da allora aveva fatto perdere le sue tracce, costringendo i suoi amici a sporgere denuncia al Commissariato di Polizia: la nostra Comunità si stringe al dolore dei famigliari e dei più cari amici per questa tragica scomparsa.”

Foto da Facebook