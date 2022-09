Colleferro, sabato 10 settembre la Notte Bianca di Fine Estate

A Colleferro ritorna Sabato 10 Settembre, la Notte Bianca di Fine Estate!

Colleferro, sabato la Notte Bianca di Fine Estate

Lo shopping serale sarà allietato da musica e spettacoli itineranti, per le strade e piazze della città.

Come sempre, anche per questa occasione, è data possibilità alle attività commerciali presenti sul territorio di occupare temporaneamente il suolo pubblico antistante le rispettive attività, a titolo totalmente gratuito.

“L’auspicio è quello di vedere nuovamente le strade della nostra città invase da persone in festa per trascorrere – ha commentato il Sindaco Pierluigi Sanna – una notte spensierata in tranquillità e sicurezza”.

“La Notte Bianca è un’occasione per riscoprire la città e le sue peculiarità commerciali, turistiche e di intrattenimento” – ha sottolineato l’Assessore al commercio Marco Gabrielli.

Con questa iniziativa, infatti, il Comune di Colleferro, ha l’obiettivo di far conoscere la rete del commercio locale, senza dimenticare il proprio patrimonio artistico ed enogastronomico.

Il Sindaco, Pierluigi Sanna

L’Assessore al commercio, Marco Gabrielli