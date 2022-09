Rispettando le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura e sulla base del conseguente Tavolo Tecnico in Questura, nella mattinata odierna presso il Campo Nomadi, sito in via di Salone, ha avuto luogo un’operazione straordinaria di controllo con il concorso del personale della personale della Polizia Locale di Roma Capitale, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, ognuno per quanto di specifica competenza.

Al termine del servizio sono 192 le persone identificate e 12 quelle accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. 12 i veicoli controllati.

I controlli poi sono stati estesi anche nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari.