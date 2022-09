Lutto ad Anagni per la morte di Giuseppe Giudici, consigliere comunale ed imprenditore

Lutto ad Anagni per la morte di Giuseppe Giudici, già consigliere comunale ed imprenditore. Il messaggio di cordoglio del sindaco della città dei Papi, Daniele Natalia.

Lutto ad Anagni per la scomparsa di Giuseppe Giudici

“È venuto a mancare il nostro concittadino Giuseppe Giudici, già consigliere comunale ed imprenditore capace e con grande visione, che ha dato lustro ad Anagni. Giuseppe era conosciuto ed amato da tutti, per me è stato un punto di riferimento, ho sempre fatto tesoro dei suoi consigli, anche in forza del legame personale che ci univa essendo uno storico amico di famiglia. Sentite condoglianze a tutta la famiglia, in particolare alla moglie Franca e ai figli Nedo, Claudio e Rosanna, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore”, è il messaggio di cordoglio pubblicato dal sindaco Natalia.

I funerali si svolgeranno domani, 7 settembre 2022, alle 15:00 presso la Cattedrale di Anagni.

Foto da Facebook