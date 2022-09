Due anni senza Willy, il giovane cuoco di Paliano morto nella notte del 6 settembre 2020 a Colleferro. Il 21enne era stato ucciso per essere intervenuto in difesa di un amico durante una rissa nei pressi dei locali della movida colleferrina. Una violenza cieca, assurda e bestiale.

In memoria di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro due anni fa

Due anni dopo, la Giustizia sembrerebbe aver fatto un primo e importante passo: i quattro giovani accusati della morte di Willy sono stati condannati, attraverso la lettura della sentenza di primo grado pronunciata a luglio.

Rabbia, dolore, commozione: oggi, ricordiamo Willy con lo stesso turbinio di emozioni di due anni fa. Ed è fondamentale ricordarlo: la sua memoria deve essere una guida nella costruzione di un’umanità meno violenta e più solidale.

Cerchiamo di ricordare, quindi, affinché Willy non venga più ucciso.

La messa in memoria di Willy e il messaggio della famiglia

Alle 18.00 di oggi, 6 settembre 2022, si terrà una messa in memoria del giovane cuoco presso la Collegiata di Sant’Andrea a Paliano. Di seguito, il messaggio della famiglia Monteiro.

“Ciao caro Willy, sono già passati due anni, ma manchi ancora come il primo giorno. Due anni senza i tuoi scherzi, i tuoi sorrisi, le tue coccole, le tue battute e soprattutto senza i tuoi abbracci.

Hai visto che bel messaggio che hai lasciato su questa terra? Quante persone ti pensano e pregano per te. Tante le dediche, gli eventi e le piazze. Il primo passo per avere giustizia è stato fatto speriamo la sentenza rimanga invariata così potrai riposare in pace. Manchi tantissimo nostro Willy. Sarai sempre e per sempre nel nostro cuore.

La tua famiglia”, è il commovente post pubblicato dalla famiglia di Willy sui social.

Foto di repertorio