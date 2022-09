Dramma a Veroli, 69enne trovato morto in casa

Drammatico rinvenimento in un’abitazione di Veroli, in provincia di Frosinone: nelle ore scorse, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

Veroli, trovato 69enne morto in casa

Il corpo senza vita di Sante Brocco, 69 anni, è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione di Veroli. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di un vicino che aveva notizie del 69enne da giorni.

Intervenuti sul posto anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo. La vittima sembrerebbe essere morta per cause naturali già da diversi giorni.

