“I fuori sede non votano, visti i costi spropositati per tornare a casa”

Diversi movimenti politici, studenteschi e

sindacali hanno lamentato l’impossibilità di poter votare per i fuori sede, visti i costi definiti spropositati. Questa la loto nota:

La Repubblica lamenta come ci sarà un’ampia fetta di giovani che non

voterà il prossimo 25 settembre. Tra questi vogliamo ricordare i fuori

sede, in troppi casi impossibilitati a esercitare il proprio diritto di voto

per i costi sproporzionati per tornare a casa: parliamo di viaggi che

vanno dai 50 euro in su, non inclusi di andata e ritorno.

Tanti soldi che

oggi sono una stangata sulla testa di studenti e lavoratori fuori sede,

sommersi dall’aumento degli affitti, delle bollette e della spesa per la crisi

economica che attraversa l’Europa. La politica oggi deve parlare di questo

e trovare soluzioni. Sotto questo punto di vista, noi abbiamo valutato

l’opzione della “residenza temporanea” per i fuori sede, così da

risolvere il problema del voto in trasferta e soprattutto del medico di

base nella sede cittadina dove si studia o lavora.

La “residenza

temporanea” sul piano studentesco, può essere utile per ricreare il

concetto di “universitas”, ovvero una comunità di studenti che

condividono un interesse comune per permettere una più agevole

inclusione dell’Università nel tessuto sociale intorno ad essa e quindi

evitare di avere Atenei nel deserto oppure isolati dalla vita sociale della

Città. Una proposta che però deve essere seguita da un pacchetto di

riforme, che devono camminare parallelamente a questa proposta per

agevolare la vita dei fuori sede: un tetto massimo per le spese di affitto; il

bonus affitti governativo per queste persone e delle borse di studio

– in soldi – per gli studenti fuori sede più meritevoli, così da agevolare

il pagamento degli affitti delle camere.



Comunicato congiunto a cura dei movimenti politici, studenteschi e

sindacali:

Italia Comunità

Direzione Università

Associazione Culturale “Il Marforio”

UGL Giovani

Generazione Popolare

C’è da dire che più di qualcuno si è attrezzato per venirgli incontro. Ad esempio, Itabus, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, lancia l’iniziativa #VotaConItabus: una nuova promozione acquistabile entro il 19 settembre e valida dal 20 al 28 settembre, che offre uno sconto del 30% sui viaggi di andata e ritorno, per agevolare gli spostamenti di milioni di italiani fuori sede che viaggeranno per recarsi alle urne.