I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 57enne di origini campane, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

I dettagli sulla vicenda

Più in particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma – Divino Amore, in esecuzione del provvedimento custodiale emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, hanno arrestato l’uomo dopo aver accertato come questi, in più circostanze, avesse violato il divieto di rientrare nel Comune di Roma.

Detta misura, infatti, era stata adottata nei suoi confronti in quanto, nel mese di gennaio di quest’anno, il soggetto era stato gravemente indiziato di essere responsabile di estorsione in danno di una persona, commessa mediante la cosiddetta tecnica della “truffa dello specchietto”.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso il proprio domicilio.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.