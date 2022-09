Drammatico incidente a Velletri: una donna incinta è stata investita sull’Appia e ha perso uno dei due gemelli che portava in grembo; l’altro è grave. I fatti risalgono al 30 agosto 2022.

Velletri, donna incinta investita da un’auto: morto uno dei due gemelli

Stando ad una prima ricostruzione riportata dal Messaggero, la donna stava percorrendo la via Appia per recarsi ad una fermata del bus quando è stata investita da un’auto. Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima.

La donna, pur non avendo riportato gravi ferite, è stata comunque condotta in ospedale. Visto lo stato interessante della vittima, i medici hanno richiesto poi il trasferimento presso il Gemelli di Roma. Lì, la terribile scoperta: uno dei due gemelli ancora in grembo era già morto.

Per l’altro, è stato immediatamente disposto il parto cesareo ma ora è in gravi condizioni. Sul corpo del bimbo morto verrà effettuata l’autopsia. Al momento, il conducente dell’auto è stato denunciato per lesioni personali.

Foto di repertorio