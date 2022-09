“Nella notte, le sedi sindacali della CISL e della CGIL di Torre Angela e Tor Bella Monaca sono state imbrattate da un vile attacco di soggetti che, viste le scritte e lo stile, si possono presumere essere di matrice anarchica.

Attacchi del genere su questo territorio non sono permessi a nessuno. Per questo, esprimiamo una forte condanna per quanto accaduto, unitamente a esprimere vicinanza ai sindacati CISL e CGIL, per senso di solidarietà nei riguardi di tutti”.

Lo dichiara in una nota stampa Nicola Franco, Presidente del Municipio VI delle Torri.

Le scritte contro la sede Cgil di Tor Bella Monaca e della Cisl di Torre Angela rappresentano un atto vile che condanniamo con fermezza e determinazione. Solidarietà e vicinanza al mondo sindacale che svolge un ruolo fondamentale e prezioso sui territori, soprattutto in quelli di periferia dove è ancora più necessaria la presenza di presidi e riferimenti per i cittadini e i lavoratori. Nessun attacco o intimidazione fermerà l’azione di chi è impegnato quotidianamente per l’affermazione e la difesa dei diritti, in particolar modo in questa delicata e complessa fase storica. Dobbiamo reagire e rispondere restando uniti di fronte a questi gesti assurdi, ingiustificati e vergognosi”.

Così la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.