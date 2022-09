Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per le prossime ore.

Previsioni meteo 5-6 settembre nella città di Roma e in provincia

Lunedì 5 settembre: a Roma è previsto bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 33°C, la minima di 21°C. Nel resto della provincia, tornano condizioni di meteo stabili, per una giornata soleggiata e poco nuvolosa. Temperature massime in aumento, con punte di 31-33°C nell’entroterra.

Martedì 6 settembre: a Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C, la minima di 22°C. La temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 32-34°C nell’entroterra.

Previsioni meteo 5-6 settembre a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 5 settembre: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C, la minima di 19°C. Condizioni meteo stabili e soleggiate sulla Ciociaria e tutta la regione Lazio, per una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con punte di 31-33°C nell’entroterra.

Martedì 6 settembre: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 20°C. Sole prevalente e qualche innocua nuvola di passaggio nel resto della provincia.Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 32-34°C.

