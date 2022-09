Come viene riportato da Circuito Lavoro, si cercano 40 insegnanti e bidelli in provincia di Roma: tutti saranno impiegati presso le diverse sedi di una cooperativa sociale onlus che opera nel settore dei servizi alla persona. Ecco allora tutte le informazioni utili su questo annuncio di lavoro nel Lazio e su come fare per candidarsi entro e non oltre il 30 settembre.

Posizioni aperte

20 insegnanti scuola primaria

20 collaboratori scolastici (bidelli)

40 insegnanti e bidelli: requisiti

INSEGNANTI

Abilitazione all’insegnamento presso scuola primaria

diploma di maturità o laurea (preferenziale)

patente B ed essere automuniti (preferenziale)

far parte delle categorie soggette ad assunzione agevolata (preferenziale)

massima serietà e disponibilità (preferenziale)

COLLABORATORI SCOLASTICI

diploma di maturità

età tra i 21 e i 55 anni

patente B ed essere automuniti

far parte delle categorie soggette ad assunzione agevolata

massima serietà e disponibilità

Come fare domanda

40 insegnanti e bidelli in provincia di Roma ma come inviare la domanda? Gli interessati dovranno inviare una mail a curricola@cleacoop.it allegando i seguenti documenti:

curriculum con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Bisognerà mettere in oggetto il riferimento ID del profilo (lo trovate nella locandina che vi alleghiamo in fondo all’articolo) e come nome del file il proprio nome e cognome

format di autocandidatura compilato e sottoscritto, allegato a fine articolo

valido documento di riconoscimento

Ecco locandina e il relativo modulo di domanda per potersi candidare con successo: