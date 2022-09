Stamattina, gli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto Monteverde hanno notificato al gestore di un esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti, in zona Monteverde, il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S, con conseguente chiusura dell’attività per 10 giorni, emesso dal Questore in seguito ad un’approfondita istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa.

Ecco tutti i dettagli

In particolare, il provvedimento scaturisce a seguito di alcuni controlli amministrativi che si sono susseguiti nel periodo estivo da parte degli agenti del Distretto, durante i quali è stata riscontrata la presenza di avventori con precedenti di polizia, per lo più in materia di stupefacenti. Inoltre, il titolare dell’attività risulta essere stato denunciato per una rissa avvenuta nei pressi dell’attività stessa.

Un precedente provvedimento di sospensione della licenza, per 5 giorni, era stato già emesso dal Questore l’11 agosto scorso sulla base di analoghe motivazioni.