I fratelli Bianchi avrebbero desiderato tornare insieme non proprio nella stessa cella, ma quantomeno nello stesso carcere, tuttavia così non è stato. Il Dap ha detto di no alla richiesta di Marco Bianchi di lasciare il carcere di Viterbo per essere trasferito in quello di Rebibbia, vicino al fratello Gabriele.

I fratelli Bianchi devono restare separati

Questa la motivazione del rifiuto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Un’altra tegola per i gemelli di Artena, che a luglio sono stati condannati in primo grado alla pena dell’ergastolo dopo l’accusa pesante dell’omicidio di Wlly Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro.

Lo stesso Dap aveva preso la decisione due anni or sono e in questi giorni ha convalidato la propria scelta, dopo un periodo iniziale in cui entrambi condividevano il carcere a Roma, Rebibbia.