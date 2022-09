Un italiano di 41 anni è morto in Francia, accoltellato dalla propria compagna, dopo una lite domestica. Si tratta di Sebastiano Ciara, originario di Gallinaro, in provincia di Frosinone. Il ciociaro è stato colpito mortalmente il 31 agosto a Evry, Essonne, a sud di Parigi.

Sarebbe bastata una coltellata della convivente, una 38enne, a far finire nel peggiore dei modi la lite, sfociata per motivi ancora non resi noti. La donna è stata comunque arrestata dalle forze dell’Ordine francesi.

L’uomo si era stabilito in Francia ormai da diverso tempo. Avviate le indagini per comprendere al meglio le dinamiche del tragico episodio. Potrebbero seguire aggiornamenti in proposito.