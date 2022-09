Poco dopo le 14:15, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, é stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A24 e il bivio Diramazione Roma Sud in direzione Napoli, per un incidente avvenuto al km 566 che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. L’episodio è avvenuto all’altezza della zona di Prenestina Est, zona nel territorio di Gallicano nel Lazio, vicino Zagarolo.

Incidente tra tre mezzi pesanti in autostrada A1 oggi: traffico in tilt verso Napoli

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Come visibile dalla webcam di Autostrade per l’Italia, le auto al momento non si muovono.

Attualmente, il traffico é bloccato e si registrano 4 km di coda

Gli utenti diretti verso Napoli, dovranno prendere obbligatoriamente l’uscita verso la A24, percorrere il GRA, per poi proseguire sulla Diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Ricordiamo dunque che nel primo pomeriggio di oggi, 2 settembre 2022, sull’Autostrada A1, c’è stato un brutto incidente tra tre mezzi pesanti all’altezza della Prenestina Est: lunghe code, almeno di quattro chilometri.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve, sia sul versante viabilità che su quello legato a eventuali feriti.

Aggiornamento

Intorno alle 15:30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli é stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A24 e il bivio Diramazione Roma Sud, in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 566, che aveva visto coinvolti tre mezzi pesanti.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli.