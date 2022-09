È morta Sofia, la bimba calabrese di 5 anni, positiva al Covid, trasferita dall’ospedale Annunziata di Cosenza al Bambino Gesù di Roma, tramite un volo dell’Aeronautica militare il 23 agosto scorso.

SANITA’: D’AMATO, “OGGI GIORNATA TRISTE PER IL DECESSO DELLA PICCOLA SOFIA’

“Ho ricevuto la notizia dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale Bambino Gesù, con cui siamo stati in costante contatto, dell’avvenuto decesso della piccola bambina calabrese Sofia di 5 anni. Purtroppo, nonostante tutti gli interventi compreso il trasporto in emergenza, la piccola non rispondeva alle terapie. Ai familiari e alla comunità di Serra San Bruno va tutta la mia vicinanza e quella del Servizio sanitario regionale. Quando avvengono eventi così tragici, è per tutti noi un grande dolore”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.