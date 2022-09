Presentazione delle domande

Per candidarsi, è necessario compilare il form di candidatura online entro il 6 settembre p.v.

Obiettivi

Lazio Innova, in vista della Rome Maker Faire the European Edition 2022 – Roma, in programma dal 7 al 9 ottobre p.v., intende promuovere la candidatura di nuovi progetti, prototipi e soluzioni sviluppati dall’ecosistema dell’innovazione regionale, per qualificare il palinsesto della presenza regionale alla Maker Faire e/o ad eventi ad essa connessi e sostenere lo sviluppo di nuove idee.

Negli Spazi Attivi di Bracciano, Colleferro, Ferentino, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Zagarolo, sedi dei FabLab regionali, i partecipanti, con l’assistenza di tecnici esperti, potranno mettere a punto un prototipo/progetto attraverso percorsi (Faber School) in cui si alterneranno momenti formativi teorico-pratici e di prototipazione.

FABER SCHOOL BRACCIANO

I PROCESSI DI FABBRICAZIONE DIGITALE

FABER SCHOOL COLLEFERRO

IL DESIGN E LA FABBRICAZIONE DIGITALE DI ARREDI SOSTENIBILI, MODULARI E COMPONIBILI

FABER SCHOOL FERENTINO

LE ATTREZZATURE PER IL CONSERVATORIO E GLI STUDI DI REGISTRAZIONE

FABER SCHOOL LATINA

LE ENERGIE RINNOVABILI, IL MOTO ONDOSO COME FONTE

FABER SCHOOL RIETI

LA FABBRICAZIONE DIGITALE A SERVIZIO DELLA PASTICCERIA

FABER SCHOOL ROMA

ROBOTICA COMPETITIVA, PROGETTA IL TUO ROBOT E PARTECIPA ALLE SFIDE

FABER SCHOOL VITERBO

DALL’ARTIGIANATO ALLA FABBRICAZIONE DIGITALE

FABER SCHOOL ZAGAROLO

LA SARTORIA PER L’ALTA MODA INCONTRA LA FABBRICAZIONE DIGITALE

Destinatari

Makers (inventori, scienziati, artigiani e artisti, ricercatori)

Rappresentanti per Imprese e Startup in qualsiasi forma giuridica

Studenti di Università e ITS

Fasi

Saranno ammessi a partecipare gratuitamente fino a un massimo di 15 candidati per Faber School.

Ogni Faber avrà una durata di 5 appuntamenti nell’arco delle due settimane 12 – 23 settembre.

Alcuni progetti selezionati, a insindacabile giudizio dei docenti, saranno presentato alla Maker Faire.

A ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ogni Faber school sarà seguita da una giornata formativa (Academy) in modalità online sui temi previsti dalle singole Faber.

Maggiori dettagli QUI

Per informazioni:

fablablazio@lazioinnova.it

QUI IL LINK UFFICIALE